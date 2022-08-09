Kardeşlerim bomba gibi dönüyor! Akif Atakul'dan flaş spoiler...

Kardeşlerim dizisinde Akişf Atakul'a hayat veren Celil Nalcakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi heyecanlandırdı.

NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından hazırlanan Kardeşlerim, yeni sezonda da fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı dizi, anne-babasız kalan 4 kardeşin hikayesini anlatıyor.

Anne ve babalarını kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan kardeşlerin yeni sezonda başlarına ne geleceği ise merak ediliyor.

Oldukça genç bir oyuncu kadrosuna sahip olan diziyle alakalı yeni sezon tüyosu, Celil Nalçakan'dan geldi.

Akif Atakul karakterini canlandıran Celil Nalçakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarını heyecanlandırdı.

Akif Atakul'dan Kardeşlerim paylaşımı

Hem oyunculuğu hem de sempatik tavırlarıyla dikkati çeken Celil Nalçakan, yeni sezon çekimlerine az kaldığının sinyalini verdi.

Yeni sezona dair senaryoyu okumaya başlayan Celil Nalçakan, "Yeni sezonun ilk bölümünü okudum şimdi… AMAN DİYORUM! #Kardeşlerim" tweetini attı.

Başarılı oyuncunun bu tweeti hayranları heyecanlandırırken, yeni sezonda nefes kesecek olayların yer alacağına dair söylemler gündeme geldi.