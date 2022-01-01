Kardeşlerim bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Yayın akışında yer almadı!

Kardeşlerim bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Yayın akışında yer almadı!

Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünü ATV yayın akışında göremeyen izleyiciler, arama motorlarına yöneldi. Peki Kardeşlerim dizisi bu akşam yok mu, neden yok? İşte Kardeşlerim dizisi yeni bölüm tarihi..

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim dizisi, ATV yayın akışında yer almadı. Diziyi yayın akışında göremeyen izleyiciler, Kardeşlerim dizisinn neden yayınlanmayacağını sorgulamaya başladı.

Peki Kardeşlerim bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kardeşlerim yeni bölüm tarihi...

1 OCAK 2022 CUMARTESİ KARDEŞLERİM DİZİSİ NEDEN YOK?

Son olarak 34. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim dizisinin bu akşam 35. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu.

Ancak ATV yayın akışında Kardeşlerim dizisinin 35. bölümü yerine Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi yer aldı.

Kardeşlerim dizisi, 1 Ocak 2022 Cumartesi akşamı yılbaşı dolayısıyla yayınlanmayacak. Sevilen dizinin 35. yeni bölümü, 8 Ocak 2022 Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.