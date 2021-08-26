Kardeşlerim dizisi 2. sezon ne zaman? Yeni sezonda sürprizlere hazır olun!

ATV ekranlarının bu sezon en çok sevilen dizilerinden biri olan ve hikayesiyle izleyenleri derinden sarsan Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu için nefesler tutuldu. Peki Kardeşlerim 2. sezon ne zaman?

Her Cumartesi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve sezona damga vuran Kardeşlerim dizisinin ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı, dört kardeşin anne ve babasını yitirmesinin ardından verdikleri yaşam savaşını konu edinen dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Diziden beklenen işaret geldi. Atv ekranlarının iddialı dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz hafta sete çıktı. Peki Kardeşlerim yeni sezon ne zaman? İşte Kardeşlerim dizisi 2. sezon tarihi...

KARDEŞLERİM YENİ SEZON NE ZAMAN?

Eylül ayının yaklaşmasıyla beraber gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kardeşlerim'in ne zaman ekranlara döneceği merak ediliyor.

Yapımına NGM'nin imza attığı ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken Kardeşlerim'in 2. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor.

KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI

ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de, Cemile, Dora ve Kaan karakterlerine hayat verecek yeni oyuncular merak konusu olurken dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu katıldığı öğrenildi.

Kırmızı Oda'nın ardından UFO filminde ve Kolej adlı dijital dizide rol alan genç yetenek Nilsu Yılmaz, yeni sezonun ilk bölümünde Cemile Akgün karakteriyle Kardeşlerim dizisine dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide yetimhanede büyüyen ve hep bir aile özlemi içinde olan Cemile, Eren ailesinin başına işler açacak.

Dizide Asiye (Su Burgu) ile Doruk (Onur Seyit Yaran) için dişli bir rakip olacak Kaan rolüne ise Eren Ören hayat verecek. Atakul ailesinde bütün dengeleri değiştirecek olan Kaan karakteri, diziye 2. bölümde dahil olacak.