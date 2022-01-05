Kardeşlerim dizisinden peş peşe kötü haberler! O isimlerin ortak akıbeti...

ATV ekranlarında yayınlanan ve yılbaşı arasına giren Kardeşlerim dizisi, sevenlerini korkuttu. Dizi setinden peş peşe gelen korona haberleri yürekleri ağza getirirken, çekimler ise aksadı.

2019 yılında hayatımıza giren ve sık sık mutasyona uğrayan korona, Omicron varyantı ile kendisini göstermeye devam ediyor.

Herkesin en az iki hatta hatırlatma dozu ile birlikte 3. doz aşıyı olması gerekirken, kalabalık ortamlarda vakalar artmaya başladı.

Bu orrtamlardan birisi ise dizi setleri olurken, Kardeşlerim dizisi bu sarmaldan nasibini aldı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yılbaşı ara verdi.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, bu araya korona arasını eklemek zorunda kaldı.

Setten peş peşe gelen korona haberleri herkesi korkuturken, yeni bölümlerin akıbeti merak edilmeye başlandı.

İlk olarak Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak'ın testinin korona çıktığı haberi geldi ancak bu kadarla sınırlı kalmadı.

Dizi setlerini vuran ve üst üste çekimleri durduran koronavirüs, Kardeşlerim setini sarmış durumda...

OYUNCULARDAN PEŞ PEŞE HABERLER

Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak'ın ardından "Asiye" olarak izlediğimiz genç ve güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun’un koronavirüse yakalandığı netleşti.

Bir diğer koronavirüse yakalanan isim ise "Arif" karakterine hayat veren usta oyuncu Celil Nalçakan oldu.

Sette vaka sayısı bununla kalmazken, genç oyuncu Eren Ören’in yine testinin pozitif çıktığı haberler arasında...

ÇEKİMLER DURDU

Üst üste beş oyuncunun koronavirüse yakalandığı dizinin çekimleri durduruldu. Cihan Şimşek’in korona olup olmadığı henüz bilinmezken, ikinci testinin sonucu bekleniyor.

Bu durumda dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu.