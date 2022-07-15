Kardeşlerim dizisinin Harika'sı mini elbisesiyle İtalya'ya çıkarma yaptın! 'Yaktın bizi'

Kardeşlerim dizisinde Harika rolü ile oyunculuk kariyerinde çıkış yakalayan Gözde Türker, İtalya'da tatiline devam ediyor.

NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, yeni sezonda yine ekranda olacak.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı dizi, birçok genç yeteneği sahneye çıkardı.

Bu isimlerden birisi olan Gözde Türker, hayat verdiği Harika karakteri ile kariyerinde iyi bir ivme yakaladı.

17 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gözde, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü tamamladı.

9 yaşında iken Bursa da tiyatro eğitimi almaya başladı ve tiyatro alanında bazı projelere katılan Gözde, dizinin yeni sezonunda ekranda olmayacak.

Oyuncunun ayrılışı Kardeşlerim izleyenlerini bir hayli üzerken, Gözde Türker ise sosyal medya paylaşımlarıyla kendisini hatırlatmaya devam ediyor.

Son olarak İtalya tatilinden fotoğraf paylaşan Gözde Türker, sevenlerini kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Gözde'den mini etekli paylaşım

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Türker, İtalya'dan mini elbisesiyle poz verdi. O poza takipçilerinden binlerce yorum geldi.

Oyuncunun hayranları, "Bu ne güzellik" demeden geçemedi. Hem tarzı hem de güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan Gözde Türker'in yeni sezondaki adresi ise şimdiden merak konusu..