Kardeşlerim izleyicisi mest olacak! Sürpriz gelişme... ATV dram, gençlik ve aşk türündeki dizisi Kardeşlerim, dördüncü sezonu ile ekranlarda olacak. Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman? Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? İşte yeni bölüm tarihi...

ensonhaber.com Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi, hüzünlü hikayesiyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor. Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayata tutunma mücadelelerini ve başlarından geçen olayları konu edinen dizi üçüncü sezon finaliyle ekranlara veda etti. Büyük yankı bulan sezon finaliyle izleyicinin merakla beklediği dizide gözler feci kaza sonrası yaşanacaklara kilitlendi. Kardeşlerim’in 4.sezon akıbeti merak konusu olurken, izleyiciyi sevindiren haber geldi. Sette ATV'nin resmi sitesinde paylaşılan bilgilere göre Kardeşlerim dizisi geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Dizinin eylül ayında yayında olması bekleniyor.