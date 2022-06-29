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    Kardeşlerim izleyicisi mest olacak! Yeni sezon öncesi efsane gelişme...

    ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dram, gençlik ve aşk türündeki Kardeşlerim, dünyaya açılıyor...
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 12:53
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    Kardeşlerim izleyicisi mest olacak! Yeni sezon öncesi efsane gelişme...

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi, hüzünlü hikayesiyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

    Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

    Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayata tutunma mücadelelerini ve başlarından geçen olayları konu edinen dizi ikinci sezon finaliyle ekranlara veda etti.

    Kardeşlerim’in üçüncü sezon için Ağustos ayında yeniden çekimlerinin başlaması bekleniyor.

    Eylül gibi yeni sezonuyla ekranlarda olacağı tahmin edilen Kardeşlerim dizisinden, sevindiren bir haber geldi.

    İspanya'da yayında

    Kardeşlerim dizisi Türkiye’deki ikinci sezonunu tamamlarken yeni macerasına İspanya’da başladı.

    Kardeşlerim dün akşam ilk bölümüyle İspanyol izleyicilerin karşısına çıktı. Dizi Hermanos adıyla ülkenin en büyük televizyon kanallarından biri olan Antenna 3’te yayınlanmaya başladı.

    Kardeşlerim izleyicisi mest olacak! Yeni sezon öncesi efsane gelişme... #1


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