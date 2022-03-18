Kardeşlerim Ömer'in biricik aşkı Süsen cesur pozlarıyla yaktı geçti! 'Aman Rabbim bu nasıl bir güzellik'

Kardeşlerim Ömer'in biricik aşkı Süsen cesur pozlarıyla yaktı geçti! 'Aman Rabbim bu nasıl bir güzellik'

Kardeşlerim dizisinde Ömer'in biricik aşkı Süsen karakterine hayat veren Lizge Cömert, sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri büyülüyor. Cömert'in paylaşımları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, ikinci sezonuyla da izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Anne-babasız kalan kardeşlerin hayata tutunma mücadelelerini ve başlarından geçen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi, usta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de fırsat tanıyor.

Milyonları ekrana kilitleyen dizide Ömer'in biricik aşkı Süsen karakteriyle izleyici karşısına çıkan Lizge Cömert de bu genç yetenekler arasında yer alıyor.

Dizinin ilk sezonunda gıcık tavırlarıyla tepki çeken ancak Ömer'e aşık olunca vicdanlı bir kıza dönüşen Süsen rolünü başarıyla izleyicilere yansıtan Lizge Cömert, performansıyla beğeni topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Cömert, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

LİZGE CÖMERT'İN NEFES KESEN POZLARI

16 Ağustos 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Lizge Cömert, ilkokul eğitimini İzmir'de tamamladı.

Üniversite eğitimine Özyeğin Üniversitesi'nde devam eden Cömert, oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı.

İlk dizisi olmasına rağmen Kardeşlerim sayesinde tanınan ve kariyerinde hızla yükselen Lizge Cömert'in Instagram'da yaklaşık 900 bin takipçisi bulunuyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla görenleri mest eden Cömert, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Güzel oyuncunun paylaşımlarına, ''Aman Rabbim bu nasıl bir güzellik'', ''Bakışlarının hastasıyız'', ''Kuğu gibisin'', ''Esmer güzelim'' şeklinde yorumlatr yapılıyor.