Kardeşlerim yeni sezon 2. fragmanı: Bu fragmanda ölüm var!

Kardeşlerim yeni sezon 2. fragmanı: Bu fragmanda ölüm var!

Kardeşlerim dizisinin yayınlanan ikinci fragmanında; Doruk ve Berk'in kavgası dikkati çekti. Berk'i iten Doruk, onun ölümüne sebep oldu.

NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı ve senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, gençlik dizisi olarak karşımıza çıktı.

Celil Nalçakan Fadik, Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizi, 4 kardeşin acı dolu öyküsünü anlatıyor.

Anne ve babalarını kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan kardeşlerin başından geçenleri anlatan dizi, iki sezonunda da reyting rekorları kırdı.

Yeni sezonu ile bomba gibi dönmeye hazırlanan diziden gelen fragman ise herkesi etkilemeyi başardı.

Yayınlanan fragmanda; Doruk ve Berk arasında kavga çıktığı görüldü. Berk, Doruk'un sırrını söylemeye hazırlanırken darbe aldı.

Doruk'un yumruğu ile başını havuz kenarına çarpan Berk, kanlar içerisinde havuza düştü.

Berk'inb öldüğü görülürken, ilerleyen bölümlerde neler olacağı ise merak edilmeye başlandı. İşte Kardeşlerim yeni sezon 2. fragmanı...

Kardeşlerim yeni sezon 2. fragmanı İZLE