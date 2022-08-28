Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
368.938
-0.89%
BTXN Coin
4.54
-3.81%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Kardeşlerim yeni sezon 2. fragmanı: Bu fragmanda ölüm var!

    Kardeşlerim dizisinin yayınlanan ikinci fragmanında; Doruk ve Berk'in kavgası dikkati çekti. Berk'i iten Doruk, onun ölümüne sebep oldu.
    • 28.08.2022 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kardeşlerim yeni sezon 2. fragmanı: Bu fragmanda ölüm var!

    NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı ve senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, gençlik dizisi olarak karşımıza çıktı.

    Celil Nalçakan Fadik, Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizi, 4 kardeşin acı dolu öyküsünü anlatıyor.

    Anne ve babalarını kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan kardeşlerin başından geçenleri anlatan dizi, iki sezonunda da reyting rekorları kırdı.

    Yeni sezonu ile bomba gibi dönmeye hazırlanan diziden gelen fragman ise herkesi etkilemeyi başardı.

    Yayınlanan fragmanda; Doruk ve Berk arasında kavga çıktığı görüldü. Berk, Doruk'un sırrını söylemeye hazırlanırken darbe aldı.

    Doruk'un yumruğu ile başını havuz kenarına çarpan Berk, kanlar içerisinde havuza düştü.

    Berk'inb öldüğü görülürken, ilerleyen bölümlerde neler olacağı ise merak edilmeye başlandı. İşte Kardeşlerim yeni sezon 2. fragmanı...

    Kardeşlerim yeni sezon 2. fragmanı İZLE

    Kardeşlerim yeni sezon 2. fragmanı: Bu fragmanda ölüm var! #1


    İlginizi Çekebilir

    Naci Ünüvar, Trabzon'a indi
    Futbol

    Naci Ünüvar, Trabzon'a indi

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir