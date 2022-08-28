Kardeşlerim yeni sezon fragmanı: Asiye sevgilisine kavuştu...

Kardeşlerim dizisinden yeni sezon fragmanı geldi. Fragmanda Asiye ve Doruk'un eğlenceli sahneleri dikkati çekerken, kareşlerin zengin hayatı ise herkesi şaşırttı.

NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı ve senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, yeni sezonu ile geri dönmeye hazırlanıyor.

4 kardeşin anne ve babalarını kaybettikten sonra verdikleri yaşam mücadelesini anlatan dizi, iki sezonunda da fırtına gibi esti.

Reyting rekorları kıran dizinin ana kadrosundan bazı oyuncular ayrılırken, yeni sezon fragmanı merakla bekleniyordu.

Merak sona erdi ve yeni sezondan ilk fragman geldi. Yayınlanan fragmanda; kardeşlerin zenginm hayatı dikkati çekti.

Ancak Aisye'nin Ömer ile olan tartışmalarından bu hayatın yalan olduğuı ve oyun oynadıkları ortaya çıktı.

Asiye ve kardeşlerinin okula limuzin ile gelmesi dikkati çekerken, Asiye ile Doruk sahneleri şimdiden göz doldurdu. İşte Kardeşlerim yeni sezon fragmanı...

Kardeşlerim yeni sezon fragmanı İZLE