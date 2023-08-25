Kardeşlerim yeni sezon sürprizleriyle geliyor! İşte Kardeşlerim 4. sezon fragmanı: Ortalık karışacak 3 sezon boyunca ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezondan ilk fragman geldi. Sarp ortalığı karıştıracak…

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Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim, 4. sezonuyla fırtınalar estirecek!

Kardeşler arasındaki bağların ve zorlu hayat mücadelesinin anlatıldığı dizi, derin duygusal anlara sahne oluyor.

İlk yayınlandığı andan itibaren yoğun ilgi ve büyük bir hayran kitlesiyle karşılaşan Kardeşlerim dizisi yeni sezon fragmanıyla merak uyandırdı.

Uzun bir sezon arasının ardından geri dönecek olan dizinin, yeni sezonda neler sunacağı da büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yeni sezonda diziden hangi oyuncuların ayrılacağı ve yeni oyuncuların transfer olup olmayacağı da merak konusu.

Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte sosyal medyada ses getiren yeni sezon fragmanı…

Kardeşlerim ne zaman başlıyor?

10 Haziran’da ara veren Kardeşlerim dizisinin yeni sezon tarihine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak diziden ilk fragman geldi.