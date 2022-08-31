Kardeşlerim'in Asiye'si açıldıkça açıldı, minisi elbisesi nefes kesti! 'Gözüktü gözükecek'

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, mini elbisesi ile sosyal medya üzerindne şov yaptı. Görenler ise yorum ve beğeni yağdırmayı ihmal etmedi.

NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı ve senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme Kardeşlerim, yeni sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Anne ve babasız kalan 4 kardeşin hikayesini anlatan dizi, herkesin sevdiği projeler arasına adını yazdırdı.

Hüzünlü bir hikayesi olan ve oyuncu kadrosu ile ekrana damga vuran dizide Su Burcu Yazgı Coşkun, Asiye karakterine hayat veriyor.

Partneri Onur Seyit Yaran ile iyi bir uyum yakalayan güzel isim, genç yaşına rağmen birçok başarılı projede yer aldı.

Kardeşlerim'den sonra popüleritesi iyice artan genç ve başarılı oyuncu, sosyal medya üzerinden 1 milyondan fazla kişi tarafından takip ediliyor.

Gün geçtikçe kitlesi artan Su Burcu Yazgı Coşkun, yeni sezona ise hızlı ve güzel bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Mini elbisesi ile sosyal medyadan karelerini ve videosunu paylaşan Su Burcu Yazgı, görenlerin aklını aldı.

Yeni sezona başlamaya hazırlanan dizi ekibi çekimlerini sürdürürken, Su Burcu'nun güzelliğine ise ayrı bir parantez açıldı.

Genç oyuncu akılları aldı

Instagram'da 3.1 milyon takipçisi bulunan Su Burcu Yazgı Coşkun, mini elbiseli pozuyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. "Bu ne güzellik" yorumlarını alan Su Burcu, attığı video ile neşesini gösterdi.

Yeni sezon öncesi güzelliğine güzellik katan Su Burcu Yazgı Coskun, Kırmızı Oda dizisi ile gözde oldu.

Asıl ününü Kardeşlerim'de yaşayan oyuncu, partneri Seyit Onur Yaran ile de çok yakıştırılıyor.

Çok yakın arkadaş olan ikili, sık sık sosyal medyaya fotoğraf atıyor. Binlerce yorum ve beğeni alan ikili için, övgü dolu yorumlar yapılıyor.