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Kardeşlerim'in Asiye'si beline kadar dekolte indirdi, gözler fal taşı oldu! "İçi ayrı, dışı ayrı"

Kardeşlerim'in Asiye'si beline kadar dekolte indirdi, gözler fal taşı oldu! "İçi ayrı, dışı ayrı" Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, pembe elbisesiyle boy gösterdi. Güzel oyuncunun sırtından beline kadar inen dekoltesi beğeni topladı.