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Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Asiye karakteri ile adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun, güzelliğiyle beğeni topluyor.
18 yaşındaki Su Burcu Yazgı, aktif bir Instagram kullanıcısı.
Kısa sürede yıldızını parlatan oyuncu, Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda gibi dizilerde rol aldı.
Cesur güzellik
Pembe elbisesini giyen Su Burcu, sırtından beline kadar inen dekoltesiyle mest etti.
Bir önden bir arkadan poz veren Coşkun, binlerce övgü aldı.
İşte o pozlar...