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    Kardeşlerim'in Asiye'si bir önden bir arkadan poz verdi! 'Kaymak gibisin'

    Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyadan yeni fotoğraflar yayınladı. Fiziğiyle beğeni toplayan Coşkun, kısa sürece binlerce yorum aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 13:04
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    Kardeşlerim'in Asiye'si bir önden bir arkadan poz verdi! 'Kaymak gibisin'

    Sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla gündem olan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, bir yenisini ekledi.

    Oyunculuk hayatına 2012 yılında “Karadayı” dizisi ile başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, Sen Üzülme, Sana Bir Sır Vereceğim, Kadın, Kara Yazı, Kuzgun, Aşk Yeniden ve Kırmızı Oda dizileriyle hızlıca yükseldi.

    Henüz 18 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun, asıl çıkışını şimdilerde Asiye karakteriyle rol aldığı Kardeşlerim dizisinde yakaladı.

    Sezon finalinin ardından soluğu tatilde alan Coşkun, güzelliği ve fiziği ile de dikkat çekiyor.

    Instagram'da 3 milyona yakın takipçisiyle her anını paylaşan güzel oyuncu, son kareleriyle görenleri mest etti.

    Mini elbiseli pozlar

    Duru güzelliği ile beğeni toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun, mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.

    Peş peşe poz veren güzel oyuncu, Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.

    Beyaz teniyle dikkat çeken Coşkun'a "Kaymak gibisin", "Güzeller güzeli", "Taş bebek", "Melek misin" yorumları geldi.

    Kardeşlerim in Asiye si bir önden bir arkadan poz verdi! Kaymak gibisin #1

    Kardeşlerim in Asiye si bir önden bir arkadan poz verdi! Kaymak gibisin #2

    Kardeşlerim in Asiye si bir önden bir arkadan poz verdi! Kaymak gibisin #3


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