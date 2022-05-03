Kardeşlerim'in Asiye'si göbeğini açık bırakan bluzuyla poz verdi! Kıvrımlı beliyle görenlerin aklını aldı

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Göbeğini açıkta bırakan bluzuyla poz veren Coşkun, fiziğiyle beğeni topladı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Bilal Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran gibi isimleri buluşturan Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarını renklendiriyor.

Anne ve babalarını kaybettikten sonra yalnız kalan kardeşlerin hayatını ekranlara taşıyan dizide Asiye karakterine genç yetenek Su Burcu Yazgı Coşkun hayat veriyor.

Dizide Doruk karakterine hayat veren partneri Onur Seyit Yaran ile aralarındaki uyumla dikkati çeken Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuğu ve kusursuz güzelliği ile dikkati çekiyor.

Sana Bir Sır Vereceğim, Bizi Hatırla, Aşk Yeniden, Kadın, Kuzgun, Kırmızı Oda gibi projelerde yer alan Yazgı Coşkun, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan 17 yaşındaki güzel oyuncu, son pozuyla da iltifat dolu yorumlar aldı.

Fizik şov

Duru güzelliği ve başarılı performansıyla göz dolduran Su Burcu Yazgı Coşkun, göbeğini açıkta bırakan bluzuyla poz verdi.

Beyaz kot ceket ve pantolon kombini yapan Yazgı Coşkun, yine tarzıyla hayranlarından tam not aldı.

Genç oyuncuya, ''Doruk görse hayran olur'', ''Bu nasıl güzellik'', ''Fazla mükemmel'' yorumları yapıldı.