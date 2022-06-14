Kardeşlerim'in Asiye'si hem göğüs hem sırt dekoltesiyle ortalığı salladı! 'Bu yaşta bu fizik...'

Kardeşlerim'in Asiye'si hem göğüs hem sırt dekoltesiyle ortalığı salladı! 'Bu yaşta bu fizik...'

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, Instagram'da yeni fotoğraflarını paylaştı. Dekoltesiyle dikkat çeken oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla dikkatleri çeken genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, bir yenisini ekledi.

Oyunculuk hayatına 2012 yılında “Karadayı” dizisi ile başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, Sen Üzülme, Sana Bir Sır Vereceğim, Kadın, Kara Yazı, Kuzgun, Aşk Yeniden ve Kırmızı Oda dizileriyle hızlıca yükseldi.

Henüz 18 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun, asıl çıkışını şimdilerde Asiye karakteriyle rol aldığı Kardeşlerim dizisinde yakaladı.

2004 doğumlu Coşkun, oyunculuğu kadar güzelliği ve fiziği ile de dikkat çekiyor.

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisiyle her anını paylaşan güzel oyuncu, son kareleriyle gündeme geldi.

Dekolteli pozlar

Su Burcu Yazgı Coşkun, kıvırcık saçları, göğüs ve sırt dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Sarı çiçekli takımı ile kamera karşısına çeken Coşkun, yeşillikler arasından poz verdi.

Fiziğini gözler önüne seren oyuncu, tam not aldı.

İşte Kardeşlerim'in Asiye'sinden yeni kareler...