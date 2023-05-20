Kardeşlerim'in Asiye'si mini tulumuyla poz verdi! "Süt bebek" Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, beyaz tenine yakıştırdığı kombiniyle takipçilerinden tam not aldı.

Oyunculuk hayatına 2012 yılında “Karadayı” dizisi ile başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, Sen Üzülme, Sana Bir Sır Vereceğim, Kadın, Kara Yazı, Kuzgun, Aşk Yeniden ve Kırmızı Oda dizileriyle hızlıca yükseldi.

Henüz 19 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun, asıl çıkışını şimdilerde Asiye karakteriyle rol aldığı Kardeşlerim dizisinde yakaladı.

Genç yetenek Coşkun, güzelliği ve fiziği ile de dikkat çekiyor.

Instagram'da 4 milyon takipçisiyle her anını paylaşan güzel oyuncu, son kareleriyle görenleri mest etti.

Beyazlar içinde poz verdi

Mini tulumu ile orman manzarasında poz veren Su Burcu Yazgı Coşkun, peş peşe yayınladı.

O karelere binlerce beğeni yağdı.

İşte Kardeşlerim'in Asiye'sinden yeni paylaşım...