Kardeşlerim’in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! O gerçeği duyan inanamadı...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun'un özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, Burcu Yazgı'nın yaşını öğrenince şaştı kaldı.

Kırmızı Oda, Kuzgun, Bizi Hatırla, Kara Yazı, Sana Bir Sır Vereceğim gibi birçok projede boy gösteren Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdilerde ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim ile izleyici karşısına çıkıyor.

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Asiye karakteri ile adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Dizide Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak ile başrolü paylaşan Su Burcu Yazgı, genç yaşta adını geniş kitlelere duyurdu.

Sosyal medyada sevenlerinden övgü dolu yorumlar alan genç oyuncunun özel hayatına ilişkin detaylar, hayranları tarafından merak konusu oldu.

YAŞINI DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Hakında araştırma yapanlar ise Yazgı'nın yaşını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Oyunculuğa 2012 yılında adım atan genç oyuncu Su Burcu Yazgı'nın 17 yaşında olduğu ortaya çıktı.

EN BÜYÜK HAYALİ BAKIN NEYMİŞ

Su Burcu Yazgı Coşkun'un en büyük hayali de belli oldu. Genç oyuncu, "Dans etmeyi çok seviyorum. En büyük hayalim ileride Flamenko yapabilmek" dedi.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Su Burcu Yazgı Coşkun, setlere 2012 yılında adım attı ve uzun bir süre çocuk rollerinde oynadı.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim dizisiyle hayran kitlesini genişletti.