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    Kardeşlerim'in Asiye'si süper minisiyle nefes kesti! "Tam bir afet olmuş"

    Kardeşlerim dizisinde Asiye karakteriyle tanınan Su Burcu Yazgı Coşkun, süper minili eteğiyle poz verdi. Güzel fiziğiyle erkek takipçilerini büyüledi. İşte o pozlar...
    • 16.10.2022 - 16:26
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    Kardeşlerim'in Asiye'si süper minisiyle nefes kesti! 'Tam bir afet olmuş'

    Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde, henüz genç yaşında başarılı işlere imza atan Su Burcu Yazgı Coşkun, şu an en popüler oyuncular arasında yer alıyor.

    2005 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Yazgı, ilk kamera önü deneyimini 2012 yılında Karadayı dizisinde gerçekleştirdi.

    Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrolü paylaştığı Karadayı dizisinde, Su Burcu Yazgı Coşkun dönemin çocuk oyuncuları arasında öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

    Hemen ardından, Demet Özdemir ile Ekin Koç'un başrolü paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde Zeynep karakteriyle hafızalara kazındı.

    Ünlü oyuncu daha sonra, Aşk Yeniden, Bizim Hikaye, Kuzgun gibi dizilerde oyuncu kadrosunda yer aldı. Kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

    Şimdilerde ise reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veriyor. Güzelliğiyle izleyicileri büyülüyor.

    Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

    Süper mini eteğiyle yürek hoplattı

    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. Mini ve yırtmaçlı eteğiyle ağaca yaslanarak poz verdi. İşte o pozlar...

    Kardeşlerim in Asiye si süper minisiyle nefes kesti! 'Tam bir afet olmuş' #1

    17 yaşındaki başarılı oyuncu, bu yaşına kadar oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra cesur pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Kardeşlerim in Asiye si süper minisiyle nefes kesti! 'Tam bir afet olmuş' #2

    Kusursuz fiziğiyle adeta göz kamaştıran ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü. Beğeni ve yorum yağmuru geldi.

    Kardeşlerim in Asiye si süper minisiyle nefes kesti! 'Tam bir afet olmuş' #3


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