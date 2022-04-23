Kardeşlerim'in Aybike'si göbeğini açıkta bırakan bluzuyla akılları baştan aldı! 'Bu kız tam bir afet'

Kardeşlerim'in Aybike'si göbeğini açıkta bırakan bluzuyla akılları baştan aldı! 'Bu kız tam bir afet'

Kardeşlerim dizisinde rol alan Melis Minkari, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzelliğiyle beğeni toplayan Minkari, çok konuşulacak pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim, her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Anne ve babasız kardeşlerin yaşam mücadelesini anlatan ve hüzünlü hikayesiyle milyonları ekrana kilitleyen Kardeşlerim dizisi, osta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de fırsat tanıyor.

Dizide hayat verdiği Aybike karakteriyle büyük bir üne kavuşan Melis Minkari de bu genç yetenekler arasında yer alıyor.

Partneri Recep Usta ile oldukça yakıştırılan Melis Minkari, sempatik tavırları ve konuşma tarzıyla beğeni topluyor.

Duru güzelliği ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Minkari, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan 23 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımlarıyla görenleri mest ediyor.

Kardeşlerim ile parladı

20 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Melis Minkari, oyunculuğun yanı sıra müzikle de içli dışlı.

Bateri ve gitar enstrümanlarıyla ilgilenen Minkari, Dialog Anlatım İletişim'de Profesyonel Oyunculuk kursunu tamamladı.

Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almaya devam eden oyuncu, Kardeşlerim dizisinde sergilediği performas ile adını duyurdu.

Son pozuyla ilgi odağı oldu

İleri düzeyde İngilizce bilen ve kendisini geliştirmeye devam eden Melis Minkari, sosyal medyada ise dizide olduğundan daha farklı görünüme sahip.

Kıvırcık saçları ve doğal güzelliğiyle beğeni toplayan Minkari, son paylaşımıyla da kendine hayran bıraktı.

Sık sık kusursuz fiziğini gözler önüne seren Minkari, göbeğini açıkta bırakan bluzuyla çekildiği kareleri paylaştı.

Takipçileri, genç oyuncuya ''Bu kız tam bir afet'', ''Aman Berk görmesin'',''Recep iyi misin ses ver'', ''Birileri nazar duası okusun'' şeklinde yorumlar yaptı.