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    • Kardeşlerim'in Aybike'si göbeğini dışarıda bırakan elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Aman Berk görmesin...

    Kardeşlerim'in Aybike'si göbeğini dışarıda bırakan elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Aman Berk görmesin...

    Kardeşlerim dizisinde Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari, Instagram'dan göbeğini dışarıda bırakan elbisesiyle verdiği pozunu paylaştı. Minkari'nin o paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 21:28
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    Kardeşlerim'in Aybike'si göbeğini dışarıda bırakan elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Aman Berk görmesin...

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, ikinci sezonuyla da izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

    Cumartesi akşamlarına damga vuran Kardeşlerim dizisi, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu gibi usta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de fırsat tanıyor.

    Hüzünlü hikayesiyle milyonları ekrana kilitleyen Kardeşlerim dizisinde Aybike karakteriyle izleyici karşısına çıkan Melis Minkari de bu genç yetenekler arasında yer alıyor.

    Dizide Berk rolünü canlandıran Recep Usta ile aralarındaki uyumla dikkati çeken Melis Minkari, sempatik tavırları ve konuşma tarzıyla beğeni topluyor.

    Duru güzelliği ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Minkari, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan 23 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

    SON POZU OLAY OLDU

    Müzikle arası iyi olan, bateri ve gitar enstrümanlarıyla ilgilenen Melis Minkari, son olarak Instagram hesabından göbeğini dışarıda bırakan elbisesiyle verdiği pozunu paylaştı.

    Minkari'nin paylaşımı, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Güzel oyuncuya, ''Halis misin'', ''Biri nazar duası okusun'', ''Güzelliğin böylesi'', ''Bir Melis Minkari kolay yetişmiyor'', ''Recep iyi misin ses ver'', ''Aman Berk görmesin'' şeklinde yorumlar yapıldı.

    Kardeşlerim in Aybike si göbeğini dışarıda bırakan elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Aman Berk görmesin... #1

    Kardeşlerim in Aybike si göbeğini dışarıda bırakan elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Aman Berk görmesin... #2

    Kardeşlerim in Aybike si göbeğini dışarıda bırakan elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Aman Berk görmesin... #3

    Kardeşlerim in Aybike si göbeğini dışarıda bırakan elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Aman Berk görmesin... #4

    Kardeşlerim in Aybike si göbeğini dışarıda bırakan elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Aman Berk görmesin... #5

    Kardeşlerim in Aybike si göbeğini dışarıda bırakan elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Aman Berk görmesin... #6


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