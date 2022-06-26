Kardeşlerim'in Aybike'si mini eteği ve derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! 'Sen neymişsin meğer'

Kardeşlerim'in Aybike'si mini eteği ve derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! 'Sen neymişsin meğer'

Kardeşlerim dizisinde Aybike karakterini canlandıran Melis Minkari, sosyal medya hesabından mini etekli ve göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu. Minkari'nin güzelliğine yorum ve beğeni yağdı.

20 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melis Minkari, oyunculuğun yanı sıra müzik çalışmaları yapıyor.

Bateri ve gitar çalan Melis Minkari, Dialog Anlatım İletişim’de Profesyonel Oyunculuk alanında dersler aldı.

2016 yılından beri Craft Oyunculuk Atölyesi'nde eğitim almaya devam eden Minkari, Kardeşlerim dizisi ile ünlendi.

Cumartesi akşamlarına damga vuran Kardeşlerim dizisi, Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu gibi usta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de fırsat tanıyor.

Bu yetenekler arasında yer alan ve Aybike karakterine hayat veren Minkari, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle gündem oluyor.

Güzelliği ve sergilediği başarılı oyunculuk performansı ile göz dolduran Minkari, sosyal medyadan yayınladığı dekolteli pozlarla dikkati çekti.

Birçok pozuyla olan Minkari'nin bazı kareleri öne çıkarken, bu karelere yorum ve beğeni yağdı.

Melis Minkari'nin güzelliği

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, dekolteli tarzıyla gündeme getirildi.

Kırmızı ruju ve tepeden topladığı saçlarıyla güzelliğini sergileyen Melis Minkari, deri kombiniyle ayrıca beğeni topladı.

Dekolteli pozuyla nefes kesen güzel oyuncuya, ''Sen neymişsin ya'', ''Güzelliğin böylesi'', ''Sen gerçek olamazsın cennetteyim'', ''Bu güzellik şaka mı Allahım'', ''Ağlıyorum nasıl bu kadar güzel olabilir'' şeklinde yorumlar yapıldı.

Şu sıralar dizinin sezona girmesiyle tatile çıkan Melis Minkari, yeni sezonda yine oyunculuğuyla göz dolduracak gibi duruyor...