ATV'nin izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, yeni sezona tam gaz devam ediyor.
Başrollerinde Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.
Milyonları ekran başına kilitleyen dizide Ömer'in aşık olduğu Süsen karakteri, izleyicilerin dikkatini çekiyor.
Karaktere genç yetenek Lizge Cömert hayat veriyor.
Performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Cömert, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Siyah, beyaz ve cömert
16 Ağustos 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Lizge Cömert, ilk projesiyle ekranlarda.
Fiziğiyle beğeni toplayan Cömert, göğüs dekoltesini gözler önüne serdi.
Genç oyuncunun siyah beyaz yayınladığı kareleri yorum yağmuruna tutuldu, takipçileri tam not verdi.
İşte o pozlar...