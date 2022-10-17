Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş!

Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş!

Kardeşlerim dizisinde Gönül karakterini canlandıran Evrim Doğan sessiz sedasız evlenmişti. Eşini gören şaşıp kalıyor. Meğer o da kendisi gibi oyuncuymuş. İşte detaylar...

Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in başarılı oyuncusu Evrim Doğan son zamanlarda ekranların en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor.

Son zamanlarda başarılı oyunculuğu ile konuşulan Doğan bu sefer özel hayatıyla konuşuldu.

Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenen Doğan’ın eşini duyanlar şaşkınlığa uğradılar. İşte kendisi gibi oyuncu olan eşi…

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle ününe ün katan Evrim doğan, izleyicinin yakın kadrajında.

Son yıllarda oyunculuğu ile konuşulan Doğan, bu sefer özel hayatı ile gündeme geldi.

Evrim Doğan kimdir?

5 Eylül 1977’de Ankara’da doğan bir Türk oyuncudur. Eğitimini, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde tamamladıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde "Pelin" karakterini canlandırarak yapmıştır.

2020-2021 yılları arası FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde "Ayfer Yıldız" karakteriyle ekranlara çıkmıştır. Şu an ise, ATV’de yayımlanan Kardeşlerim adlı dizide Gönül karakterini canlandırmaktadır.

Evrim Doğan’ın eşi kimdir?

Ekranların sevilen oyuncusu Evrim Doğan geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız bir şekilde evlenmişti. Herkesin merak ettiği eşi bakın kimmiş? Doğan herkesin yakından tanıdığı, kendisi gibi oyuncu olan Yener Özer ile dünya evine girmiş.