Kardeşlerim'in Harika'sının kız kardeşini görünce nutkunuz tutulacak! 'Yok böyle bir güzellik'

Kardeşlerim'in Harika'sının kız kardeşini görünce nutkunuz tutulacak! 'Yok böyle bir güzellik'

Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine hayat veren Gözde Türker'in kardeşini görenler gözlerine inanamadı. Masmavi gözleri ve sapsarı saçlarıyla dikkati çeken Buse Türker, beğeni yağmuruna tutuldu.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, ikinci sezonuyla da izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu ve Simge Selçukk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Anne-babasız kalan kardeşlerin hayata tutunma mücadelelerini ve başlarından geçen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi, usta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de fırsat tanıyor.

Milyonları ekrana kilitleyen dizide Harika karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gözde Türker de bu genç yetenekler arasında yer alıyor.

Dizideki rolüyle herkese saç baş yolduran Gözde Türker, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

Kardeşlerim sayesinde tanınan ve kariyerinde hızla yükselen Türker, son dönemin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Hakkında araştırma yapanlar yetenekli ismin kız kardeşini görünce gözlerine inanamıyor.

OYUNCULUĞA MUHTEŞEM YÜZYIL İLE BAŞLADI

17 Eylül 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gözde Türker, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Safiye Sultan rolüyle başlayan Gözde Türker, ardından Poyraz Karayel dizisinde boy gösterdi.

Kardeşlerim dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Türker, geçtiğimiz yıl Anıl Güler ile dünya evine girdi.

26 yaşındaki güzel oyuncunun düğünündeki isimlerden biri de opera mezunu sanatçı ablası Buse Türker'di.

İBRAHİM TATLISES TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

Gözde Türker'in ablası Buse Türker, İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen isimlerden biri.

Ünlü şarkıcı Buse Türker, İbrahim Tatlıses'in konserindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Konserde seslendirdiği ''Berivan'ım'' türküsüyle bir anda Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Türker, 13 yaşında ''Canlı Canlı Buse Türker'' adlı albümünğ çıkardı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

Gözde Türker'in ablası Buse Türker, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 7 bin takipçisi bulunan Buse Türker, paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor.

Sapsarı saçları ve masmavi gözleriyle dikkati çeken Türker'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Ünlü şarkıcıya, ''Kardeşlerim dizisine gel'', ''Gözde'yi sollamış'', ''Yok böyle bir güzellik'', ''Güzellik abidesi'' gibi yorumlar yapılıyor.

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