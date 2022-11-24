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    Kardeşlerim'in masum Asiye'si yırtmaçlı mini eteğiyle pozlar verdi! 'Süt tenine çok yakışmış'

    Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, boydan pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 14:59
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    Kardeşlerim'in masum Asiye'si yırtmaçlı mini eteğiyle pozlar verdi! 'Süt tenine çok yakışmış'

    Oyunculuk hayatına 2012 yılında “Karadayı” dizisi ile başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, Sen Üzülme, Sana Bir Sır Vereceğim, Kadın, Kara Yazı, Kuzgun, Aşk Yeniden ve Kırmızı Oda dizileriyle hızlıca yükseldi.

    Henüz 18 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun, asıl çıkışını şimdilerde Asiye karakteriyle rol aldığı Kardeşlerim dizisinde yakaladı.

    Yeni sezonda setten sete koşturan Coşkun, güzelliği ve fiziği ile de dikkat çekiyor.

    Instagram'da 3 milyona yakın takipçisiyle her anını paylaşan güzel oyuncu, son kareleriyle görenleri mest etti.

    Minili Asiye

    Güzel ve genç oyuncu, Instagram'daki pozlarıyla beğeni topladı.

    Mini eteğiyle poz veren Su Burcu Yazgı Coşkun, duru güzelliği ile takipçilerinin beğenisini kazandı.

    Art arda paylaşım yapan Coşkun, 500 binden fazla like aldı.

    Kardeşlerim in masum Asiye si yırtmaçlı mini eteğiyle pozlar verdi! Süt tenine çok yakışmış #1

    Kardeşlerim in masum Asiye si yırtmaçlı mini eteğiyle pozlar verdi! Süt tenine çok yakışmış #2

    Kardeşlerim in masum Asiye si yırtmaçlı mini eteğiyle pozlar verdi! Süt tenine çok yakışmış #3

    Kardeşlerim in masum Asiye si yırtmaçlı mini eteğiyle pozlar verdi! Süt tenine çok yakışmış #4

    Kardeşlerim in masum Asiye si yırtmaçlı mini eteğiyle pozlar verdi! Süt tenine çok yakışmış #5


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