Kardeşlerim'in Melisa'sı oldu sana Kübra! Kısa süre içerisinde yaşanan değişimin bu kadarına 'Pes'

Kardeşlerim'in Melisa'sı oldu sana Kübra! Kısa süre içerisinde yaşanan değişimin bu kadarına 'Pes'

Kardeşlerim dizisinde Melisa karakterine hayat veren ve geçtiğimiz aylarda projeye veda eden Damlasu İkizoğlu, Baba ile seyirci karşısına çıktı. Oyuncunun yaşadığı değişim ise herkesi şoke etti.

NG Medya yapımı imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı ve senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, ATV'de yayınlanıyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı dizi, ağır bir dram içeriyor.

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan ve her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıklarını anlatan dizi, ayrılıklarla gündeme geldi.

Bu ayrılıklardan ilki dizinin ana karakterlerinden olan Halit Özgür Sarı tarafından geldi ve genç oyuncu projeye veda etti.

Halit Özgün Sarı'nın vedasının ardından Melisa karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu, projeden ayrıldı.

İki sevilen ismin ayrılması dizinin hayranlarını bir hayli üzerken Damlasu İkizoğlu, Baba dizisi ile yeniden ekranlara döndü.

Oyuncunun yeniden ekranlara dönmesi hayranlarını sevindirdi ancak kısa süre içerisinde yaşadığı değişim "Pes" dedirtti.

DAMLASU İKİZOĞLU'NUN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

8 Temmuz 1998 doğumlu olan Damlasu İkizoğlu, Baba dizisine katıldı. Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'le aynı dizide yer alan oyuncu, Kübra Saruhanlı karakterine hayat veriyor.

Yeniden ekranlara dönen ve güçlü bir projede yer alan genç isim, imajını tamamen değiştirdi.

Saç rengini değiştirerek siyaha boyatan Damlasu, yeni rolünde farklı görünmek adına küt kestirdiği kısa saçlarıyla hayranlarının dikkatini çekti.

Bu yeni imajı ile yüzünün daha fazla ortaya çıkmasını sağlayan oyuncunun performansı, hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Kübra Saruhanlı karakteri; Servet ve Münevver’in kızı olarak ekrana yansıtıldı.

Annesi gibi görünmez olmaktansa ön planda olmayı seven Kübra, babasını çok seven ama annesine tepkili olan bir genç kız..

DAMLASU İKİZOĞLU'NUN YENİ HALİ