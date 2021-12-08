Kardeşlerim'in yıldız ismi yeni projelerle görüşüyor! Yoksa bir ayrılık daha mı...

Kardeşlerim'in yıldız ismi yeni projelerle görüşüyor! Yoksa bir ayrılık daha mı...

Kardeşlerim dizisi, ayrılıklarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Kadir karakterinin diziden ayrılması herkesi üzmüştü. Dizinin Oğulcan'ının ise bazı dijital projelerle görüştüğü öğrenildi.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, vedalarla gündeme geliyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinden, Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu ayrıldı.

Bu ayrılık seyirciyi oldukça üzerken, dizinin bundan sonra ne yöne evrileceği merak edilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde dizinin başarılı isimlerinden Celil Nalçakan'ın projeye veda edeceğine yönelik haberler çıkmıştı.

Bu iddiaya yönelik bir açıklama gelmezken, dizinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek'in bazı dijital projelerle görüştüğü belirlendi.

Cihan Şimşek'in yeni dijital projelerle görüşmesi, akıllara dizden ayrılıp ayrılmayacağına yönelik sorular düşürdü.

CİHAN ŞİMŞEK DİJİTALE HAZIRLANIYOR

Oğulcan karakterine hayat veren Cihan Şimşek, herkesin beğenisini kazandı. Genç ve yakışıklı oyuncu, rolün altından başarıyla kalktı.

Kardeşlerim'in vazgeçilmezi olan Şimşek'in bazı dijital projelerle görüştüğü öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; genç yıldız, son olarak Zeynep Sahra’nın çok satan “Ay Çöreği” kitabından yola çıkılarak çekilecek olan dijital diziyle görüşüyor.

Kum Film imzalı dizinin yapımcılığını Meryem Beyza Er üstleniyor. Şimşek'in bu görüşmesi, "Diziyi mi bırakıyor?" sorularını gündeme getirdi.