Kargo firmalarının teslimatını kayda aldı, gören krize girdi! PTT, MNG, SÜRAT... Bahçeye bırakan kaçtı Bir TikTok kullanıcısı, kargo firmalarının teslimatlarını nasıl gerçekleştirdiğini kıyasladı. Kargoculara getirdikleri kargoyu bahöeye bırakmalarını söyleyen sahış, o anları paylaşınca rekor kırdı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan ilginç videolar her geçen gün artıyor. Bu videolar genellikle, takipçi ve etkileşim almak için çekiliyor.

Bu videolardan en ilgincini ise bir Tiktok kullanıcısı paylaştı ve video Twitter üzerinden kısa süre içerisinde yayıldı.

Yayınlanan videoda, Tiktok kullanıcısı kargo firmalarının teslimatlarını anbean kayda aldı.

Kargo teslimatları olay oldu

Kargo fimalarının getirdiği kargolarını bahçeye bırakılmasını isteyen kullanıcı, o anları kaydetti ve yayınladı.

Kargo firmaları, farklı farklı teslimatlar yaparken herkesi şaşırttı. Bazıları kargoyu bahçeye fırlatırken, bazıları ise nazikçe koymayı tercih etti.