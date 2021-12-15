Karşınızda 'Bebek Okan'! Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmeden önce bakın hangi yarışmaya katılmış

Lüks yaşantısı ve özel hayatıyla magazin gündemine gelen Selin Ciğerci'nin cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan önce Wipeout yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Ciğerci'nin eski hali, gündem oldu.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile dünyaevine giren sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci, lüks yaşantısı ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Çıra'dan anlaşmalı olarak boşanan Selin Ciğerci, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Ciğerci, son olarak eski eşi Çıra ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.

KATILDIĞI PROGRAMDAKİ GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLDU

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Selin Ciğerci'nin cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan önce sunuculuğunu Asuman Krause'nin üstlendiği ''Wipeout'' yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Selin Ciğerci'nin programdaki görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

Programda Asuman Krause'nin, "Çok güzelsin, bebek gibisin" demesi üzerine Ciğerci, lakabının 'Bebek Okan' olduğunu açıkladı.

''BABAM BENİ EVDEN KODU''

Geçmişte verdiği bir röportajda cinsiyet değiştirme ameliyatını anlatan Ciğerci, şu ifadeleri kullanmıştı:

"O dönem aynada kendim görüntümle kavga ediyordum, zor şeyler yaşıyordum. Sonrasında babam beni 'evin bereketini kaçırıyorsun' deyip evden kovdu."

Evden kovulduktan sonra zor günler geçirdiğini söyleyen Ciğerci, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Ben de Taksim Harbiye'de yine cinsiyet değiştirmiş olan bir arkadaşımın yanına gittim. Bir süre orada kaldım ve onlar ne iş yapıyorsa ben de yaptım."

İşte, Selin Ciğerci'nin 'Bebek Okan' olarak katıldığı Wipeout yarışmasındaki halleri...







