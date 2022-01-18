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Kartal cezasını kesti! Üç Kuruş'ta bu vedayı kimse beklemiyordu...

Kartal cezasını kesti! Üç Kuruş'ta bu vedayı kimse beklemiyordu...

Üç Kuruş dizisinin son bölümünde Kartal karakterinin Nezih'i öldürmesi izleyenleri şoke etti. Kimsenin beklemediği bu veda sonrası Zafer Algöz Üç Kuruş'tan erken ayrılmış oldu.