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- Kartal cezasını kesti! Üç Kuruş'ta bu vedayı kimse beklemiyordu...
Kartal cezasını kesti! Üç Kuruş'ta bu vedayı kimse beklemiyordu...
Üç Kuruş dizisinin son bölümünde Kartal karakterinin Nezih'i öldürmesi izleyenleri şoke etti. Kimsenin beklemediği bu veda sonrası Zafer Algöz Üç Kuruş'tan erken ayrılmış oldu.
- Haber Merkezi
- 18.01.2022 - 09:12
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Üç Kuruş hikayesiyle her Pazartesi milyonları ekranlara kilitliyor.
Dizinin 17 Ocak 2022 Pazartesi akşamı yayınlanan 10'uncu bölümünde herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Nezih'in adamlarını kendi tarafına çekmeyi başaran Kartal, Çıngıraklı'ya baskına gelen Nezih'i öldürdü.
ZAFER ALGÖZ ÜÇ KURUŞ'A VEDA ETTİ
Beklenmeyen ayrılık izleyicileri şoke ederken, Nezih karakterini oynayan Zafer Algöz diziden ayrılmış oldu.
Üç Kuruş resmi hesabından yapılan açıklamada ise, "Zafer Algöz'e Üç Kuruş'ta misafirimiz olduğu için çok teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.