Kartal Tibet'in üvey oğlu Üç Kuruş'un babası çıktı! Yine Kartal'ını buldu...

Kartal Tibet'in üvey oğlu Üç Kuruş'un babası çıktı! Yine Kartal'ını buldu...

Yeşilçam efsanesi Kartal Tibet'in üvey oğlu da kendi gibi ünlü çıktı. Üç Kuruş dizisinde yer alan oyuncu Kartal karakterinin babasını oynayan Civan Canova'dan başkası değil.

Tarkan: Altın Madalyon, Dağlar Kızı Reyhan, Aşk Mahkumu, Sevemez Kimse Seni gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın yakışıklı yıldızı Kartal Tibet'i geçtiğimiz temmuz ayında hayata gözlerini yumdu.

Adını efsaneler arasında kazıyan oyuncuya dair dikkat çeken bir bilgi ortaya gün yüzüne çıktı.

ÜVEY OĞLU, ÜÇ KURUŞ'UN BABASI

Kartal Tibet, 1963 yılında Gündüz Tibet ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Kanat ve Kumru adında iki çocuğu oldu.

Ayrıca Tibet; Atiye, Çiçek Taksi, Karadayı, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Civan Canova'nın da üvey babası.

Civan Canova, şimdilerde başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora ve Ekin Koç'un paylaştığı Üç Kuruş dizisinde 'Oktay Çaka' karakterine hayat vermektedir.

Annesi ve babası ayrıldıktan sonra anneannesi tarafından büyütülen Civan Canova, Kartal Tibet'in 58 yıl evli kaldığı Gündüz Sencer'in oğlu.