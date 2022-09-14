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- Kasaba Doktoru 16. bölüm fragman yayınlandı! Kasaba Doktoru son bölüm fragmanı...
Kasaba Doktoru 16. bölüm fragman yayınlandı! Kasaba Doktoru son bölüm fragmanı...
- 14.09.2022 - 12:06
- Güncelleme : 14.09.2022 - 12:06
Kasaba Doktoru dizisi, 8 Nisan Cuma akşamı seyircisiyle buluştu.
TRT1 ekranlarının ARC Yapım imzalı, başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaştığı dizi, şehirden uzak bir hastanede 3 doktorun öyküsünü anlatıyor.
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kasaba Doktoru, sezon finalinden sonra 14.bölümü ile yeni sezona başladı.
Kasaba Doktoru'nun 15. bölümünün ardından izleyiciler, dizinin 16. bölüm fragmanı yayınladı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.
İşte, Kasaba Doktoru dizisinin 16. bölüm fragmanı...
Kasaba Doktoru 16. Bölüm 2. Fragman
Oyuncu kadrosu
- Ozan Akbaba
- Dr. Hakan Aydıner Hazal Subaşı
- Dr. Leyla Deniz Can Aktaş
- Dr. Ömer Özen Vildan Atasever
- Başhemşire Mine Sinan Albayrak
- Başhekim Yalçın Özgün Karaman
- Bora Barış Yıldız
- Turgut Sinan Demirer
- İhsan Tarık
- Uğur Özenbaş
- Barış Yalçın
- Özgür Cem Tuğluk
- Alptekin Ertürk
- Sultan Ulutaş
- Fatih Yücebağ
- Hande Cömertler
- Gülşah Çomoğlu
Dizinin konusu
Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.