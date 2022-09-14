Kasaba Doktoru 16. bölüm fragman yayınlandı! Kasaba Doktoru son bölüm fragmanı...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kasaba Doktoru'nun 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kasaba Doktoru dizisi, 8 Nisan Cuma akşamı seyircisiyle buluştu.

TRT1 ekranlarının ARC Yapım imzalı, başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaştığı dizi, şehirden uzak bir hastanede 3 doktorun öyküsünü anlatıyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kasaba Doktoru, sezon finalinden sonra 14.bölümü ile yeni sezona başladı.

Kasaba Doktoru'nun 15. bölümünün ardından izleyiciler, dizinin 16. bölüm fragmanı yayınladı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

İşte, Kasaba Doktoru dizisinin 16. bölüm fragmanı...

Kasaba Doktoru 16. Bölüm 2. Fragman

Oyuncu kadrosu

Ozan Akbaba

Dr. Hakan Aydıner Hazal Subaşı

Dr. Leyla Deniz Can Aktaş

Dr. Ömer Özen Vildan Atasever

Başhemşire Mine Sinan Albayrak

Başhekim Yalçın Özgün Karaman

Bora Barış Yıldız

Turgut Sinan Demirer

İhsan Tarık

Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

Dizinin konusu

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.