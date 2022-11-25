Kasaba Doktoru bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak?

Kasaba Doktoru bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak?

TRT ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru hayranları, "Kasaba Doktoru bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Kasaba Doktoru yok mu,ne zaman yayınlanacak?

ARC Film imzalı ve ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Kasaba Doktoru, devam ediyor.

Başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı'nın paylaştığı dizi, TRT ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

Dizi, bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlandı ve seyirciler tarafından büyük ilgi gördü.

İlk sezonu ile izlenilen ve ikinci sezonda da devam eden diziyle ilgili final kararı ise geçtiğimiz günlerde geldi.

Her Cuma ekrana gelen dizinin ne zaman final vereceği ve bugün ekranda olup olmayacağı merak edildi.

Bu kapsamda da, "Kasaba Doktoru bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak?" sorusu gündem oldu.

Peki, Kasaba Doktoru bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...

Kasaba Doktoru bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle TRT 1'in birçok dizisi bir haftalık ara verdi.

Sevilen dizi Kasaba Doktoru'nun da bu nedenden dolayı, 2 Aralık Cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.

TRT yayın akışı

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15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Katar Senegal

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22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları İngiltere Amerika

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