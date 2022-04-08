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    Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? İşte Uluçınar Hastanesi...

    TRT1 ekranlarını yeni yapımı Kasaba Doktoru'nun çekim yeri seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki Kasaba Doktoru nerede, hangi semtte çekiliyor? İşte Uluçınar Hastanesi'nin adresi...
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 20:32
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    Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? İşte Uluçınar Hastanesi...

    Kasaba Doktoru dizisi, 8 Nisan Cuma akşamı seyircisiyle buluşuyor.

    TRT1 ekranlarının ARC Yapım imzalı, başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaştığı dizi, şehirden uzak bir hastanede 3 doktorun öyküsünü anlatıyor.

    İlk bölümü bu akşam 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak olan Kasaba Doktoru dizisinin nerede çekildiği de merak konusu oldu.

    Uluçınar Hastanesi'nde geçen hikayenin çekim yeri seyirciler tarafından araştırılıyor.

    Peki, Kasaba Doktoru nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte ayrıntılar..

    KASABA DOKTORU NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Kasaba Doktoru dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizinin çoğu sahnesi İstanbul'da Beşiktaş ve Galata gibi semtlerde geçiyor.

    Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? İşte Uluçınar Hastanesi... #1

    KASABA DOKTORU KONUSU

    Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

    KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

    • Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

    • Hazal Subaşı : Dr. Leyla

    • Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

    • Vildan Atasever : Başhemşire Mine

    • Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

    • Özgün Karaman : Bora

    • Barış Yıldız : Turgut

    • Sinan Demirer : İhsan

    • Tarık Uğur Özenbaş

    • Barış Yalçın

    • Özgür Cem Tuğluk

    • Alptekin Ertürk

    • Sultan Ulutaş

    • Fatih Yücebağ

    • Hande Cömertler

    • Gülşah Çomoğlu


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