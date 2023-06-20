Kaşesi dudak uçuklattı! Afra Saraçoğlu'na poz verdirmenin bedeli... Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, bir markanın yüzü oldu. Aldığı ücret ise dudak uçuklattı.

1997 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Afra Saraoğlu, eğitim hayatında Edebiyat okudu ancak kariyer rotasını oyunculuk alanında çizdi.

2016 yılında rol aldığı "İkinci Şans" filmiyle oyunculuğa adım atan Afra Saraçoğlu, asıl çıkışını "Fazilet Hanımın Kızları" dizisinde yakaladı.

Selanik göçmeni olan Saraçoğlu, şimdilerde Star TV ekranlarında "Yalı Çapkını" dizisinde rol alıyor.

Mert Ramazan Demir'le başrolü paylaşan güzel oyuncu, "Seyran" karakteriyle beğeni topluyor.

Kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile sevgilisi olan Afra Saraçoğlu, oyunculuk bir yana güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Milyonluk pozlar

Afra'nın güzelliğine birçok marka da talip oluyor.

Şimdilerde dizi sezonunu bitiren Afra Saraçoğlu, çalışmaya devam ediyor. Saraçoğlu, bir giyim markasının yüzü olarak servetine servet kattı.

Ünlü oyuncu, 4 milyon lira karşılığında anlaşarak objektif karşısına geçerek pozlar verdi.