Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi! Ece Seçkin'den iddialı pozlar: "Gözlerimiz bayram etti"

Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi! Ece Seçkin'den iddialı pozlar: "Gözlerimiz bayram etti"

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, şarkılarının dışında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sıkça konuşuluyor. Ünlü isim son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini büyüledi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin hem şarkıları hem de iddialı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. instagram hesabı üzerinden günlük yaşamından pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan isim, son olarak derin göğüs dekoltelği pozuyla konuşulmuştu.

Ece Seçkin'den derin yırtmaçlı poz!

Kırım Tatarı bir ailede dünyaya gelen ve müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başlayan isim, piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürmüş ve 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazanmıştır. Yaklaşık 8 sene kadar bale ve dans eğitimlerini sürdürmüştür. Lise döneminde kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yapmaya başlayan isim, okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler elde etmiştir.

Ece Seçkin, 2006 senesinde Levent Arslan’dan özel şan dersleri almaya başlamıştır. Seçkin'in 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması müzik hayatında dönüm noktası olmuştur.

Takipçilerinden beğeni topladı

Şimdilerde Instagram hesabında 1.8 milyon takipçisi bulunan başarılı şarkıcı sık sık fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isim bu kez sarı renkteki derin yırtmaçlı elbisesiyle çekildiği pozu takipçileriyle paylaştı. Seçkin'in paylaştığı fotoğraf beğeni topladı.

İşte Ece Seçkin'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...