Kasık dekoltesi dikkat çekti! Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas'tan cesur kareler...

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İlk olarak Paramparça dizisinde hayat verdiği Öykü karakteri ile ekranlara gelen Simay Barlas, oyunculukta yıldızını parlattı.
Ardından Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır, Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan Barlas, Ömer dizisiyle iyi bir çıkış yakaladı.
Şimdilerde ise Yabani adlı dizide Rüya karakterini oynayan Simay Barlas, izleyicilerin beğenisini topluyor.
24 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya hesabındaki kareleriyle takipçilerini mest ediyor.
Cesur Simay
Instagram'da 1.7 milyon takipçisi olan Simay Barlas, oldukça cesur.
Tatilden birçok paylaşım yapan Barlas, mayokinisi ile uzandı.
Kasık dekoltesi gözlerden kaçmayan oyuncu, beğeni üstüne beğeni aldı.