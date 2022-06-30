- Haberler
- Medya Haberleri
- Katılmak için 7 yıl uğraştı! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının elendiği soru şoke etti...
Katılmak için 7 yıl uğraştı! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının elendiği soru şoke etti...
- 30.06.2022 - 14:29
Türkiye'nin en çok izlenilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster' dün yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı.
Heyecanlı anlara sahne olan programa katılan Ahmet Malal, hikayesiyle ilgi çekti.
Yarışmacı Ahmet Malal, programa 18 yaşındayken başvurduğunu ve sıranın 7 yıl sonra geldiğini söyledi.
Oldukça heyecanlı olan Malal, ilk soruda joker kullanarak herkesi şaşırttı.
Yarışmacının ilk soruda karşısına, "Trafik lambalarının altında yazan uyarı yazısında 'yol ver' denmeden önce söylenen hangisi olur?" sorusu çıktı.
Ahmet Malal, ilk soruda seyirci joker hakkını kullandı.
Seyirciler, yüzde 97 oranında 'C- Yayaya' şıkkını işaretledi ve yarışmacıyı bir üst tura taşıdı.
Baraj sorusunu geçen Malal, dördüncü soruda sesli soru ile karşılaştı.
4. soruda elendi
"Dinlediğiniz 'Çakıl Taşları' adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?" sorusu yarışmacıyı şaşırttı.
Yarışmacı soruya 'A-Sertap Erener' cevabını verdi.
Doğru cevap 'D- Şebnem Ferah' olacaktı.
Soruya yanlış cevap veren yarışmacı, yarışmadan 2 bin TL alarak ayrıldı.