Kavak Yelleri dizisinin Deniz'i İbrahim Kendirci yıllar sonra bambaşka halde! 'Mine görse tekrar aşık olur' 2000'li yıllara damgasını vuran gençlik dizilerinden olan Kavak Yelleri, yıllar sonra oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Deniz karakterine hayat veren ve genç kızların sevgilisi olan İbrahim Kendirci, seneler sonra son haliyle görenleri şaşırttı.

2007 yılında yayınlanmaya başlayan ve Tims Productions imzalı olan Kavak Yelleri dizisi ABD televizyon dizisi Dawson's Creek'in bir uyarlaması olarak çekilmek istenmiş ve senaryo uyarlamaya dönüşmüştü. Timur Savcı tarafından yapılmış olan ve Seferihisar'da ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen dizi 2011'de final yapmış ve o zamana dek binlerce hayran kazanmıştı.

Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci yıllar sonra bambaşka halde!

İlgiyle takip edilen dizide Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci gibi isimler başrolde yer almıştı. Gençlerin yakından takip ettiği dizi bir Ege kasabası olan Seferihisar'da yaşayan Deniz, Aslı, Efe ve Mine'nin hikayesini konu almaktaydı.

Sıkı dostlukları, ilk aşkları, ÖSS baskıları, okul hayatlarından söz edilen dizide Mine Deniz ile ve Aslı da Efe ile sevgili olmuştu.

Sevilen dizinin Deniz'ini canlandıran İbrahim Kendirci, son olarak Sen Yaşamaya Bak ve Sonsuza Dek Nedime filmlerinde rol almıştı.

"Mine görse tekrar aşık olur"

Deniz karakterine hayat veren başarılı oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Ünlü ismin son halini gören Kavak Yelleri hayranları Kendirci hakkında "Mine görse tekrar aşık olur" yorumunda bulundu.

İşte Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci'nin son hali...