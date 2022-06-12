Kavanoz hikayesi sosyal medyada viral oldu

Üniversite öğrencilerine başarılı yaşam için tavsiyeler veren profesörün kavanoz örneği, izleyenleri etkiledi.

Öğrencilerine hayat üzerine ders vermek kararı ile sınıfa giren profesör, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tenis topları, çakıl taşları, kum ve içecek ile bir hikaye ortaya koyan Profesör Meir Kay, öğrencilerine unutamayacağı anlar yaşattı.

Öncelikler ve hayata dair mesaj içeren hikaye, izleyenlerde etki bıraktı.

O anlar kısa sürede Instagram, Twitter, Facebook ve TikTok'ta viral haline geldi.

Hayatın sırrı: Kavanoz hikayesi

"Öğrencilerine hayat üzerine ders vermek kararı ile sınıfa giren profesör, hiçbir şey söylemeden, kürsünün üstüne büyükçe bir kavanoz koyar…

Ardından kavanozu tenis topları ile doldurur ve öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını sorar. Öğrenciler, hep bir ağızdan kavanozun dolduğunu söylerler. Bu sefer profesör içi çakıl taşı dolu olan bir torba çıkarır ve torbanın içindeki tüm çakıl taşlarını kavanoza döker.

Sonra çalkalayarak taşların tenis toplarının arasındaki boşluklara yerleşmesini sağlar. Öğrencilerine tekrar sorar; “Kavanoz doldu mu çocuklar?” Öğrenciler yine “evet doldu” diye yanıtlarlar.

Profesör bu defa içi kum dolu bir torba çıkarır ve torbanın içindeki tüm kumu kavanozun içine boşaltır. Onu çalkalar ve kumların, içi tenis topu ve çakıl taşı dolu olan kavanoza yerleşmesini sağlar.

Bir defa daha sorar öğrencilerine; – “Kavanoz doldu mu çocuklar?..” Öğrenciler bir kez daha yanıtlar; – “Evet, doldu…” Bu sefer profesör bir öğrencisini kantine gönderip iki fincan kahve almasını rica eder.

Gönüllü bir öğrenci koşarak sınıftan çıkar ve kısa bir süre sonra iki fincan kahve ile geri döner.

Öğrencisinin elinden kahveleri alan profesör bu defa bu kahveleri kavanozun içine döker ve çalkalar. Sınıfa dönüp son kez sorar; “Kavanoz doldu mu arkadaşlar?” Öğrenciler biraz şaşkın dördüncü defa “evet doldu” diye cevap vermek zorunda kalırlar.

Bunun üzerine profesör içi tenis topu, çakıl taşı, kum ve kahve dolu kavanozu iki eli ile kaldırarak sınıfa gösterir ve şöyle der:

"Bu kavanoz sizin hayatınızı simgeler. Bu tenis topları hayatınızdaki önemli şeylerdir; Aileniz, çocuklarınız, sağlığınız arkadaşlarınız ve sizin için önemli olan şeyler... Diğer şeyleri kaybetseniz de, bu önemli şeyler kalır ve hayatınızı doldurur.

Çakıl taşları ise daha az önemli olan diğer şeyleri temsil eder; İşiniz, eviniz, arabanız gibi.

Kum ise geriye kalan ufak şeylerdir. Şayet kavanoza önce kum doldurursanız çakıl taşlarına ve özellikle de tenis toplarına yeterli yer kalmaz.

Aynı şey hayatımız için de geçerlidir. Vaktinizi ve enerjinizi ufak tefek şeylere harcar, israf ederseniz, önemli şeyler için vakit kalmayacaktır. Dikkatinizi mutluluğunuz için değer taşıyan önceliklerinize çevirin.

Çocuklarınızla oynayın… Sağlığınıza dikkat edin… Eşinizle yemeğe çıkın… Evinizin ihtiyaçlarını karşılayın… Yani öncelikle tenis toplarını kavanoza yerleştirin.

Önceliklerinizi, sıraya dizmeyi iyi bilin. Gerisi hep kumdur."