Kavurma yaptığı anları paylaşan CZN Burak, beğeni topladı İstanbul'daki Vadi İstanbul'da ilk ve tek mekanını açmaya hazırlanan CZN Burak, kavurma yaptığı görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

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Türkiye’nin dünyaca ünlü markalarından biri CZN Burak…

Yardımseverliği ile tanınan genç patron, Vadi İstanbul'da ilk ve tek mekanını açmak için geri sayıma geçti.

Kavurma yaptı, beğeniler yağdı

Damaklarda inanılmaz lezzet bırakan yemeklerini, artık yeni mekanında tattıracak olan sosyal medyanın sempatik fenomeni, sevenlerinin karşısına bu kez kavurma yaptığı görüntülerle çıktı.

Takipçilerinin ağzı sulandı

Restoranında hazırlıkların son aşamasına geldiğini belirten CZN Burak, kavurma yapmanın tüm aşamasını kısacık bir videoya sığdırdı.

Bu anlar, takipçilerinin de ağzını sulandırdı.

Heyecanla bekleniyor

Binlerce beğeni alan paylaşıma yorum yağdı.

Renkli kişiliği ile tanınan ünlü sima, şimdiden heyecan yarattı.