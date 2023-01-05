Petrol
79.47
2.09%
Euro
19.9415
0.25%
Dolar
18.7659
0.13%
Altın
1.114
-0.27%
Borsa
5408
0.00%
Bitcoin
319.023
-0.17%
BTXN Coin
7.22
-2.82%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Kayalıkların arasında şov yaptı! Bella Thorne sere serpe uzanınca...

    ABD'li güzel oyuncu Bella Thorne, sosyal medyadan paylaştığı karelerle nefes kesti. Sırt dekoltesiyle kayalıklara uzanan Thorne, fizik gösterisi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayalıkların arasında şov yaptı! Bella Thorne sere serpe uzanınca...

    Amerikalı oyuncu Bella Thorne, cesur pozlarıyla sık sık magazin gündemine düşüyor.

    1997 doğumlu ABD'li oyuncu Bella Thorne dünyanın birçok yerinden hayrana sahip. Biseksüel olduğunu açıklayan Thorne, her paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuruyor.

    Disleksi ile mücadele eden güzel oyuncu, oyunculuğun yanı sıra Instagram'da içerik üretiyor.

    Bella Thorne'un cesur pozları

    25 yaşındaki aktris, kayalıklara yaslandığı pozlarıyla dikkat çekti. Kızıl saçları ve beyaz teniyle sere serpe uzanan oyuncu, güzelliğiyle mest etti.

    25 milyon takipçisiyle o anları paylaşan Bella Thorne, sırt dekoltesiyle nefes kesti.

    İşte Bella Thorne'dan kayalık pozları...

    Kayalıkların arasında şov yaptı! Bella Thorne sere serpe uzanınca... #1

    Kayalıkların arasında şov yaptı! Bella Thorne sere serpe uzanınca... #2

    Kayalıkların arasında şov yaptı! Bella Thorne sere serpe uzanınca... #3

    Kayalıkların arasında şov yaptı! Bella Thorne sere serpe uzanınca... #4

     


    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Ev hali coşturdu: 'Kız seni yerler buralarda'
    Medya

    Ev hali coşturdu: "Kız seni yerler buralarda"

    Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 6'ya çıktı
    3. Sayfa

    Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 6'ya çıktı

    Görüş Bildir