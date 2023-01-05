Kayalıkların arasında şov yaptı! Bella Thorne sere serpe uzanınca...

Kayalıkların arasında şov yaptı! Bella Thorne sere serpe uzanınca...

ABD'li güzel oyuncu Bella Thorne, sosyal medyadan paylaştığı karelerle nefes kesti. Sırt dekoltesiyle kayalıklara uzanan Thorne, fizik gösterisi yaptı.

Amerikalı oyuncu Bella Thorne, cesur pozlarıyla sık sık magazin gündemine düşüyor.

1997 doğumlu ABD'li oyuncu Bella Thorne dünyanın birçok yerinden hayrana sahip. Biseksüel olduğunu açıklayan Thorne, her paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuruyor.

Disleksi ile mücadele eden güzel oyuncu, oyunculuğun yanı sıra Instagram'da içerik üretiyor.

Bella Thorne'un cesur pozları

25 yaşındaki aktris, kayalıklara yaslandığı pozlarıyla dikkat çekti. Kızıl saçları ve beyaz teniyle sere serpe uzanan oyuncu, güzelliğiyle mest etti.

25 milyon takipçisiyle o anları paylaşan Bella Thorne, sırt dekoltesiyle nefes kesti.

İşte Bella Thorne'dan kayalık pozları...