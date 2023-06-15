Kayıt Dışı'nı sunuyordu: Ertan Özyiğit, TV100 ile yollarını ayırdı! Fenomen program yeni sezonda hangi kanalda Ünlü sunucu Ertan Özyiğit’in popüler programı Kayıt Dışı, TV100 kanalıyla yollarını ayırdı. Fenomen programın TV100'den sonra yeni başlayan sezonda hangi kanalda yer alacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki, Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı yeni sezonda hangi kanalda olacak?

TV100 kanalında Kayıt Dışı programını sunan Ertan Özyiğit, yeni sezonda aynı yerinde olmayacak. Kayıt Dışı programıyla herkesi ekran başına kilitleyen Özyiğit'in yeni sezonda nerede olacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı. Her akşam TV100 ekranlarında birbirinde fakrlı konulara ayna tutan Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programına dair Yapımcı Yüksel Aman, görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Birkaç kanalla görüştüklerini belirten Aman, programın müdavinlerini de heyecanlandırdı. Peki, Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı yeni sezonda hangi kanalda olacak? Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı hangi kanalda olacak? Yapımcı Yüksel Aman, yeni sezonda da yayında olacaklarını müjdesini verdi. Aman, birkaç kanalla görüşmelerin sürdüğünü belirtti ancak buna dair net bir bilgi vermedi. Programın detayları henüz netleşmedi. Ama yeniden yayınlanacak olması, izleyenleri sevindirdi. Ertan Özyiğit'in yeni sezonda da birbirinden ilginç konu ve konuklarla hayranlarının karşısında olması bekleniliyor. Kanala dair detaylar netleştiğinde ise haberimizde yer vereceğiz.