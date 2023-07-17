Kaynanasından gelen bohçayı paylaştı... Şoke eden "kırbaç" detayı Sosyal medyada kaynanasından gelen gelin bohçasını paylaşan bir kullanıcı, görenleri şaşkına uğrattı. Bohçanın içerisinden çıkan bazı detaylar ise "Pes" dedirtti.

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Son yıllarda evlilik törenleri, ilginç anlara sahne olmaya başladı.

Kız istemesinden düğününe kadar, çeşitli aktiviteler yapılmaya başlandı.

Bu süreçleri geleneksel olmaktan çıkaran bazı aktiviteler ilginç bulunurken, bazıları ise normal olarak karşılanıyor.

Bu ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Tiktok üzerinden paylaşım yapan bir kullanıcı, kaynanasının kendisine yaptığı bohçayı sergiledi.

İlginç detaylar

Part part olarak kaynanasının kendisine getirdiği bohçayı açan gelin, herkesi şaşırttı.

Bohçanın içerisinde yer alan detaylar ise sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Tiktok üzerinden paylaşılan bu ilginç videoya yorum yapanlar "kırbaç" detayını es geçemedi.

"Bu kadarına da pes"

Kırbacı görenler, "Bu kadarına da pes" "Neler dönüyor artık" demekten kendisini alamadı.