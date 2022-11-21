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- Kazada can verdi! Merhum Tolga Güleryüz, ünlü oyuncunun eski eşi çıktı!
Kazada can verdi! Merhum Tolga Güleryüz, ünlü oyuncunun eski eşi çıktı!
Baş Belası isimli tiyatro ekibinde yer alan ve trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü oyuncunun eski eşinin ise, ünlü meslektaşı olduğu ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 21.11.2022 - 14:15
Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci, Tolga Güleryüz ve Melis İşiten gibi isimlerin de aralarında bulunduğu bir tiyatro oyunu ekibi, ölümle sonuçlanan bir trafik kazası geçirdi.
Baş Belası adlı tiyatro oyunu ekibini taşıyan minibüs, Amasya - Çorum karayolu üzerinde bir tırla çarpıştı. Kazada 3 kişi vefat etti, 8 kişi yaralandı.
Hayatını kaybeden isimlerden birisi de ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz oldu.
Eşi de oyuncu çıktı
Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz'ün, ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi olduğu ortaya çıktı.
Oyunda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz, yapımcılık ve yönetmenlik yapmıştı.
Birçok projede yer alan Güleryüz, 2015-2017 yılları arasında başarılı oyuncu Zeynep Gülmez ile evli kalmıştı.