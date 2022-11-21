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Kazada can verdi! Merhum Tolga Güleryüz, ünlü oyuncunun eski eşi çıktı!

Kazada can verdi! Merhum Tolga Güleryüz, ünlü oyuncunun eski eşi çıktı!

Baş Belası isimli tiyatro ekibinde yer alan ve trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü oyuncunun eski eşinin ise, ünlü meslektaşı olduğu ortaya çıktı.