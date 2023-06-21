Kazakistan’da düzenlenen gönülülüler forumunda Adem Metan'a ödül Kazakistan’da CICA’nın düzenlediği gönülülüler forumunda deprem sürecinde yaptığı yayınlar dolayısıyle ödül alan dijital yayıncı Adem Metan, aldığı ödülün onur verici olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Medya sektörünün başarılı isimlerinden Adem Metan, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Kendisine dijital yayıncı diyen Metan, özellikle Türkiye'nin yaşadığı 6 Şubat deprem felaketinden sonra yaptığı yayınlarla farklını ortaya koydu.

Hem kendi yayınları hem bağlantıları ile bölgedeki gelişmeleri aktaran Metan, bu başarılı işlerinin karşılığını aldı.

Metan, Kazakistan’da düzenlenen gönülülüler forumunda plaket aldı.

"Yaptığımız işlerin takdir edilmesi onur verici"

Ödül alan Metan, o anları Twitter hesabından paylaşırken şu ifadelere yer verdi: