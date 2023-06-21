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Medya sektörünün başarılı isimlerinden Adem Metan, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Kendisine dijital yayıncı diyen Metan, özellikle Türkiye'nin yaşadığı 6 Şubat deprem felaketinden sonra yaptığı yayınlarla farklını ortaya koydu.
Hem kendi yayınları hem bağlantıları ile bölgedeki gelişmeleri aktaran Metan, bu başarılı işlerinin karşılığını aldı.
Metan, Kazakistan’da düzenlenen gönülülüler forumunda plaket aldı.
"Yaptığımız işlerin takdir edilmesi onur verici"
Ödül alan Metan, o anları Twitter hesabından paylaşırken şu ifadelere yer verdi:
"Kazakistan’da CICA’nın düzenlediği gönülülüler forumunda deprem döneminde yaptığımız yayınlardan dolayı plaket aldım. Hiçbir beklenti olmadan yaptığımız işlerin takdir edilmesi onur verici."