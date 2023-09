Kazananı olmayan mücadele! MasterChef Türkiye All Star 87. bölüm fragmanı MasterChef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte MasterChef Türkiye All Star 87. bölüm fragmanı..

ensonhaber.com MasterChef Türkiye All Star bugün akşam 87. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynanacağı bölümde şefler yarışmacılardan künefe yapmalarını isteyecek. MasterChef Türkiye All Star'da heyecan her geçen gün artarak devam ediyor. All Star sezonunda birbirinden başarılı isimler şampiyon olabilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken mavi takımın kendi arasında oynadığı dokunulmazlık oyunu sonrası ise Barbaros ve Eda eleme adayı oldu. Son olarak Suna'nın elendiği yarışmada yarışmacılar elenmemek için hünerlerini sergiliyor. Programın takipçileri bugün oynanacak dokunulmazlık oyununu merakla bekliyor. İşte MasterChef Türkiye All Star'ın yeni bölümünde yaşanacakların yer aldığı fragman.. MasterChef Türkiye All Star 87. bölüm fragmanı

Salih Demirgan

Seo Editor

