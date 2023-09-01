Kazancı dudak uçuklattı! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in aylık kazancı ortaya çıktı Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in kazandığı bölüm başı ücret belli oldu. İşte ünlü oyuncunun aylık kazancı..

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Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı 'Ferit' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Mert Ramazan Demir'in bölüm başı ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Mert Ramazan Demir'in diziden bölüm başı ne kadar kazandığı belli oldu.

Mert Ramazan Demir 25 Kasım 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise mezunu olan oyuncu liseyi tamamladıktan sonra oyunculuk için eğitim almaya başlamıştır.

Yay burcu olan Mert Ramazan Demir 178 cm boyunda ve 73 kilodur. Oyuncu birçok dizi ve filmde rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.

Ünlü oyuncu hakkında arama motorlarında çeşitli aramalar yapılıyor. Bunlar arasında ünlü oyuncunun bölüm başı kazandığı ücrette yer aldı.

Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını dizisinden bölüm başı aldığı ücreti duyan şaşkınlığını gizleyemedi.

Aldığı ücret belli oldu

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre oyuncu Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinde bölüm başı 400 bin TL 'ye oynuyor. Mert Ramazan Demir'in aylık kazancının 1 milyon 200 bin TL olduğu düşünülüyor.