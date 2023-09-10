KAZANDI! Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ve cevabı...

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.
24 yaşındaki aslen Konyalı yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.
Güvercin, bu akşam doğru yanıt için ter döktü.
Kenan İmirzalıoğlu, 1 milyonluk soruyu yarışmacıya sordu.
Milyonları ekrana kilitleyen yarışmacı, soruyu doğru cevaplayarak ödülü kazandı.
Uzun süredir kimsenin erişemediği soru da merak konusu oldu.
1 milyonluk soru
1 milyon TL'lik soru "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" oldu.
İşte cevabı
Sorunun cevabı: V şıkkı.
Türkiye’deki 81 ilin adında V harfi Ş, G ve H harflerine göre daha az bulunuyor.