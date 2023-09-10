KAZANDI! Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ve cevabı... ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Rabia Birsen Güvercin 1 milyonluk soruyu doğru cevapladı. İşte milyoner yapan o soru ve cevabı!

ensonhaber.com ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. 24 yaşındaki aslen Konyalı yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Güvercin, bu akşam doğru yanıt için ter döktü. Kenan İmirzalıoğlu, 1 milyonluk soruyu yarışmacıya sordu. Milyonları ekrana kilitleyen yarışmacı, soruyu doğru cevaplayarak ödülü kazandı. Uzun süredir kimsenin erişemediği soru da merak konusu oldu. 1 milyonluk soru 1 milyon TL'lik soru "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" oldu. İşte cevabı Sorunun cevabı: V şıkkı. Türkiye’deki 81 ilin adında V harfi Ş, G ve H harflerine göre daha az bulunuyor.

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